رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد الأحد المقبل

القاهرة - سامية سيد - رفعت الجلسة العامة للمجلس وذلك بعد الاستماع إلى بيان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وبيان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتم الدعوة لجلسة أخرى ظهر يوم الأحد القادم.

ونظرا لطول الجلسة العامة، قال النائب حسن المير للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب: "نقدر جلوسك على المنصة لهذا الوقت الطويل"، وذلك تعقيبا على جلوسه لمدة أكثر من 8 ساعات على المنصة خلال الجلسة العامة اليوم، ليرد المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس قائلا: من أجل الوطن".

وقال المير خلال الجلسة العامة التي شهدت عرض بيان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته: "مجالس الإدارات فاشلة ويجب اختيارها بدون واسطة أو محسوبية من أجل تحقيق الصالح العام للدولة المصرية"، وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أزمة مصنع سماد طلخا.