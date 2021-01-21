شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع توقع بروتوكولين تعاون لدعم مشروعات العمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكولين للتعاون بين العربية للتصنيع وشركة القلعة للإستشارات المالية، وشركة أسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية، وشركة طاقة عربية.

وأكد التراس، على أهمية التعاون مع شركة القلعة، والتى تقوم بدور استثمار وطني جاد فى العديد من المشروعات الهامة في مجالات متعددة، مشيدا بالتعاون مع شركة أسيك، والتي تعد من كبري الشركات العاملة في مجال تصنيع المعدات، وتمتلك خبرات في مجال تصنيع أوعية الضغط وتصنيع وتركيب معدات المصانع.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع خزانات ومجموعات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال إنشاء خط تصنيع اسطوانات الغاز الطبيعي اللازمة للاستخدام فى السيارات ومركبات النقل الثقيل التى تستخدم الغاز الطبيعى كوقود.

وأشار "التراس" إلى أنه اتفق على توطين تكنولوجيا إنتاج وتصنيع إسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط المستخدمة فى المركبات بكافة أنواعها، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة، والعمل علي خفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وتوطين هذه الصناعة بالكامل في مصر، بما يسهم فى تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي .

وفي سياق متصل، أكد"التراس" على أهمية التعاون مع شركة طاقة عربية، والتى تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة فى مجال توزيع الطاقة بأنواعها المختلفة، وتسويق المنتجات البترولية، موضحا أنه اتفق علي التعاون لإنشاء محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بمشتملاتها وفقا لبرنامج زمني يتم الاتفاق عليه، وذلك عن طريق شركة ماستر جاس، التى تمتلكها شركة طاقة عربية، وتتميز بشبكة متكاملة من محطات تموين ومراكز تحويل المركبات.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن أيضا توريد وتركيب المعدات الخاصة، بنشاط تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، فضلا عن أعمال صيانة المعدات وإدارة وتشغيل المحطات وتوريد قطع الغيار وتجهيز مراكز لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة بالدور المحوري، الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لتقليل اقتصاديات تصنيع خزانات الغاز الطبيعى، في إطار توجه الحكومة لتعزيز كافة الجهود لتحويل المركبات وتشغيلها للعمل بالغاز الطبيعي.

بدوره، أشاد المهندس حازم محمد نور العضو المنتدب لشركة أسيك بدور العربية للتصنيع وخبراتها التكنولوجية والبشرية، التى تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة فى التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

كما أعرب المهندس خالد عبد الحميد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة طاقة عربية عن ثقته فى نجاح هذا التعاون، وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من استراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأحدث التقنيات والمهارات وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن شركة "طاقة عربية " تقدم كافة خبراتها الاستشارية لتطوير وتعزيز مجالات التعاون.