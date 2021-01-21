شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 78.3% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بلوغ نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية، 78.3 %، بعد تسجيل 124605 حالة تعافى حتى اليوم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة والسكان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 158963 حالة من ضمنهم 124605 حالة تم شفاؤها، و 8747 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف