شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: قرابة 700 كلمة فرنسية مشتقة من اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه العرب يتحدثون اللغة الفرنسية على نطاق واسع كلغة ثانية، وخاصة فى بلاد المغرب العربى، ولذلك فإن قائمة الكلمات التى تستخدم أو تم دمجها فى اللغة الفرنسية جاءت من هذه المنطقة.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: تشير التقديرات إلى وجود حوالي 700 كلمة فرنسية من أصول عربية، من بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربى:

كلمة Mesquin مشتقة من كلمة "مسكين".

كلمة Algarade مشتقة من كلمة "الغارة".

كلمة Sorbet مشتقة من كلمة "شربات".

كلمة Algorithme مشتقة من كلمة "خوارزمي".

كلمة Cabas مشتقة من كلمة "قفص".

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وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد قال إن اللغة الإنجليزية تحتوى على العديد من الكلمات المستمدة من اللغة العربية، وتشير التقديرات إلى وجود قرابة 10 آلاف كلمة إنجليزية مشتقة من اللغة العربية.

وأوضح وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية: أنه من أبرز تلك الكلمات: كلمة Cotton المشتقة من كلمة "قطن"، كلمة Algebra المشتقة من كلمة "الجبر"، كلمة Guess مشتقة من فعل "جس" في اللغة العربية، كلمة Story مشتقة من كلمة "أسطورة" في اللغة العربية، كلمة Cup مشتقة من كلمة "كوب" في اللغة العربية، كلمة Sultan مشتقة من كلمة "سلطان" في اللغة العربية، كلمة Waist مشتقة من كلمة "وسط" في اللغة العربية، كلمة Safari مشتقة من كلمة "سفر" في اللغة العربية، كلمة Mummy مشتقة من كلمة "مومياء" في اللغة العربية.