- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الجمعة 22 يناير، حتى الأربعاء 27 يناير 2021.
يوم الجمعة 22 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم السبت 23 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم الأحد 24 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم الثلاثاء 26 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم الأربعاء 27 يناير 2021:
أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد