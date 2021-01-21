شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الجمعة 22 يناير، حتى الأربعاء 27 يناير 2021.





يوم الجمعة 22 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد





يوم السبت 23 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد





يوم الأحد 24 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد





يوم الإثنين 25 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد





يوم الثلاثاء 26 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد





يوم الأربعاء 27 يناير 2021:

أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد