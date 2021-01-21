شكرا لقرائتكم خبر عن جد رضيعة الدقهلية: "تعرضت للضرب والإهانة ومش هسيب حق حفيدتى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال واقعة تجريد طفلة رضيعة من ملابسها على يد والدها وتهديده بحرقها فى الدقهلية، مثار حديث الجميع، خاصة شهود العيان، وفى هذا الشأن، كشف بسيونى محمد فهمى جد الطفلة عن تفاصيل جديدة تخص الواقعة .

وقال بسيونى محمد فهمى جد الطفلة "سيدة": "فجأة كنا فى البيت ولقيته دخل وأخد البنت من بيننا وخرج بها للشارع، وبدأ فى تجريدها من ملابسها بالكامل وحاولت النزول له، ولكن والدى المسن منعنى من النزول له لكونه يريد أن يتشاجر ويحتك معى، لأنه تشاجر معى من قبل وتسبب فى إصابتى بوجهى، ولكن الجيران أوقفوه وأنقذوا الطفلة منه".

وقال جد الطفلة التى تعرضت للتعذيب على يد والدها، إن الله أراد أن تحدث تلك الواقعة حتى تحصل الأم والطفلة على حقها من هذا الشخص الذي كان دائم التشاجر معهم وإهانتهم فى المنطقة، مناشداً جميع المسئولين بالوقوف معهم ضد هذا الشخص الذي لا يستحق أن يكون أب.

وكانت قد قالت أمل البسيونى، والدة الرضيعة التى عذبها والدها، إنها تشعر براحة نفسية كبيرة عقب إلقاء القبض على زوجها، مضيفة: سعيدة بتعاطف النيابة معايا وحبسة أربعة أيام أول الغيث، وأضافت الأم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ابنتها بحالة جيدة الآن، مشيرة إلى أنها توجهت اليوم لمكتب الصحة لاستخراج إخطار ميلاد ثان لها.

وتابعت الأم: أنها تزوجت وهى قاصر واستخرجت إخطار ميلاد وأخذت التطعيمات، وأن زوجها أخفى إخطار الميلاد بعد طلبها بإثبات الابنة.

وقالت: تزوجت زواج عادى وأقمت الحفل فى إحدى القاعات وأقمت حنة إلا أن حياتها الزوجية كانت عبارة عن مشقة وعذاب، وأشارت إلى أن زوجها كان قاسيا على الطفلة، وكان لا يداعبها، قائلة: "مش حنين على البنت وكانت بتجرى عليه ويقولى أرميها برة عايز أنام".