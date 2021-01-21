شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة للنواب: نموذج فيلم "التجربة الدنماركية" موجود فى مراكز الشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بوجود نموذج فيلم "التجربة الدنماركية" للفنان "عادل امام"، فى مراكز الشباب، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، "هل يوجد نموذج عادل إمام ..اه موجود نزلت وشوفته وقفلت مراكز شباب لكن هل ده كافى؟".

وقال"صبحى" فى رده على تعقيبات النواب على البيان الذى ألقاه: "على المستوى الشخصى لم يأتى نائب لى بطلب شخصى لذاته لكن دائما كلها طلبات مرهونة بالدائرة"، وتابع "بابي مفتوح لأى زميل من النواب إحنا فلاحين ومن الشرقية وعلى الأرض.. وحاسين بكل حاجة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى خلال تعقيب الوزير على ما اثاره النواب خلال الجلسة.