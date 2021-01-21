شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لم يتم تطعيم أيا من الفرق الطبية بلقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم حتى الآن تطعيم أيا من الفرق الطبية بلقاح كورونا الصيني الجديد وسيتم البدء فى التطعيمات أوخر الشهر الجارى أو أوائل الشهر المقبل وذلك لحين توفير كافة التوريدات.



وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365" أن التطعيم اختياريا وغير اجبارى وسيتم حصر كافة الاحتياجات للفرق الطبية بطريقتين الأولى حصر الأعداد بشكل كتابى من داخل المستشفيات والثانى عبر التسجيل والحجز فى الموقع الالكترونى.

وأضافت المصادر أن الفئات الأولى بالتطعيم من الفرق الطبية فى حدود الـ200 ألف وبالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة 23 مليونا، وتابعت: سيسمح لباقي الفئات مع توفير كميات أكبر من التطعيمات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.