أخبار مصر.. شبورة بكافة الأنحاء وطقس معتدل على القاهرة غدا ودرجة الحرارة الصغرى 9

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



غدا.. شبورة بكافة الأنحاء وطقس معتدل على القاهرة و درجة الحرارة الصغرى 9 غدا.. شبورة بكافة الأنحاء وطقس معتدل على القاهرة و درجة الحرارة الصغرى 9

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الرئيس يوجه بتعزيز برامج دعم التوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب الرئيس يوجه بتعزيز برامج دعم التوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصةً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي.



وزير خارجية السودان يدعو إثيوبيا لعدم الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق وزير خارجية السودان يدعو إثيوبيا لعدم الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق

دعا عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني، الجانب الإثيوبى لعدم اللجوء إلى التعبئة الثانية لسد النهضة دون اتفاق مسبق.

وقال وزير الخارجية السودانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك، مع نظيره البريطانى: لا توجد مشكلة فى ترسيم الحدود مع إثيوبيا ولا حديث عن حرب وسنحل قضايانا بالحوار"، كاشفا عن بدء نشر قوة عسكرية مشتركة فى دارفور لحماية المدنيين.



وزير التعليم: إعلان تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات الأحد 14 فبراير وزير التعليم: إعلان تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات الأحد 14 فبراير

كشف دكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، أنه ستعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات بتفاصيلها يوم الأحد 14 فبراير 2021، وكل ما يكتب "قبل هذا الموعد" هو اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد.



نقيب المأذونين: زواج التجربة يهدم الأسر المصرية وسأقاضى صاحبه نقيب المأذونين: زواج التجربة يهدم الأسر المصرية وسأقاضى صاحبه

قال إسلام عامر نقيب المأذونين، أن النقابة بصدد تقديم بلاغ للنائب العام، ضد المحامى صاحب مبادرة "زواج التجربة"، متهما إياه بترويع المواطنين وتكدير السلم العام، واختلاق عقد جديد للزواج، حيث قام بتحريم حلال وتحليل حرام، وذلك بكتابة شروط مخالفة للشرع والدين فى عقد الزواج - حسب عامر.

وتابع إسلام عامر فى حديثه لـ"الخليج 365": "بسبب تلك المبادرة سنجد الزوج والزوجة المقدمين على عقد قرانهما، يطالبونا بكتابة شروط مخالفة للدين فى عقد الزواج، وذلك بعد أن استن أحد المحامين سنة جديدة، ستمشى الناس على دربها إذا لم نتحرك، وبسببه ستهدم الأسرة المصرية، فلا يجب تبني المبادرات التي تهدف لهدم المجتمع، وتدمير البيوت المصرية"، لافتا إلى أن الخلافات الزوجية تحل عن طريق زيادة وعى الأزواج المقدمين على الزواج، عن طريق دورات لتأهيل الزوجين، وتلقيهم النصح من المختصين.

وأثارت مبادرة "زواج التجربة" التى تم إطلاقها مؤخرًا، جدلا كبيرا، حيث تعتمد فكرتها على عقد مدنى منفصل عن وثيقة الزواج، ينص على تحديد فترة معينة للزواج وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد.



الصحة: لم يتم تطعيم أيا من الفرق الطبية بلقاح الصحة: لم يتم تطعيم أيا من الفرق الطبية بلقاح كورونا حتى الآن

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم حتى الآن تطعيم أيا من الفرق الطبية بلقاح كورونا الصيني الجديد وسيتم البدء فى التطعيمات أوخر الشهر الجارى أو أوائل الشهر المقبل وذلك لحين توفير كافة التوريدات.

وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365" أن التطعيم اختياريا وغير اجبارى وسيتم حصر كافة الاحتياجات للفرق الطبية بطريقتين الأولى حصر الأعداد بشكل كتابى من داخل المستشفيات والثانى عبر التسجيل والحجز فى الموقع الالكترونى.

وأضافت المصادر أن الفئات الأولى بالتطعيم من الفرق الطبية فى حدود الـ200 ألف وبالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة 23 مليونا، وتابعت: سيسمح لباقي الفئات مع توفير كميات أكبر من التطعيمات.



الأمين العام للأمم المتحدة: هناك دول تشترى لقاحات كورونا بشكل يفوق حاجتها الأمين العام للأمم المتحدة: هناك دول تشترى لقاحات كورونا بشكل يفوق حاجتها

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن هناك عدداً من الدول التي تشترى لقاحات كورونا فوق حاجتها، مطالبا بضرورة التزام الدول حاليا بمشاركة الجرعات الزائدة من لقاحات كورونا لديها، موضحا أن هذا الأمر سيساعد في حماية النظم الصحية في العالم من الانهيار.

وغرد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تشتري بعض البلدان لقاحات COVID19 فوق الحاجة، ونحن بحاجة إلى أن تلتزم الدول الآن بمشاركة الجرعات الزائدة من اللقاحات، وهذا من شأنه أن يساعد في تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على أساس عاجل وحماية النظم الصحية من الانهيار".