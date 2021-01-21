شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر بالعداد الكهربائى الديجيتال أو مسبوق الدفع، وما الخطوات التى يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة وغرامات مالية ضخمة، وفيما يلى أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التى يجب اتباعها عند ظهورها:

أولا أسباب إضاءة لمبة التلاعب:

-نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

-وجود وصلات غير قانونية قد تكون بدون علم المشترك.

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد. -عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار. - تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء. - نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء. - حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

ثانيا الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومى فى العداد مع طرفى الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعى.

-بالنسبة للعداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع:

ـ إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.

ـ شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.

ـ الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.

ـ يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه لمراكز الشحن.

تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع.

ـ زيادة الأحمال عن المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار.

ـ التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن للغرامة.