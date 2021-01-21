موقع دعم مصر يواصل استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد إلكترونيا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ،استخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد إلكترونيا من على موقع دعم مصر دون الحاجه الى الذهاب لمكتب التموين شريطة أن يكون صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المقيدين بالبطاقة لديه رقم محمول باسمه ومسجل على موقع دعم مصر.

موقع دعم مصر

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، ومن خلال رقم هاتف المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شيء يفيدهم عن منظومة الدعم، كما اتخذت الوزارة كافة التيسيرات بشأن استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد ،وذلك فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر.