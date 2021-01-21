شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المأذونين: زواج التجربة يهدم الأسر المصرية وسأقاضى صاحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام عامر نقيب المأذونين، أن النقابة بصدد تقديم بلاغ للنائب العام، ضد المحامى صاحب مبادرة "زواج التجربة"، متهما إياه بترويع المواطنين وتكدير السلم العام، واختلاق عقد جديد للزواج، حيث قام بتحريم حلال وتحليل حرام، وذلك بكتابة شروط مخالفة للشرع والدين فى عقد الزواج - حسب عامر.

وتابع إسلام عامر فى حديثه لـ"الخليج 365": "بسبب تلك المبادرة سنجد الزوج والزوجة المقدمين على عقد قرانهما، يطالبونا بكتابة شروط مخالفة للدين فى عقد الزواج، وذلك بعد أن استن أحد المحامين سنة جديدة، ستمشى الناس على دربها إذا لم نتحرك، وبسببه ستهدم الأسرة المصرية، فلا يجب تبني المبادرات التي تهدف لهدم المجتمع، وتدمير البيوت المصرية"، لافتا إلى أن الخلافات الزوجية تحل عن طريق زيادة وعى الأزواج المقدمين على الزواج، عن طريق دورات لتأهيل الزوجين، وتلقيهم النصح من المختصين.

وأثارت مبادرة "زواج التجربة" التى تم إطلاقها مؤخرًا، جدلا كبيرا، حيث تعتمد فكرتها على عقد مدنى منفصل عن وثيقة الزواج، ينص على تحديد فترة معينة للزواج وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد.

وتهدف فكرة زواج التجربة، حسب صاحبها للتغلب على الخلافات الزوجية لدى حديثى الزواج، حيث يرى صاحب المبادرة أن شروط الطرفين تؤدى إلى تقييد الحق فى الطلاق بشكل قانونى، ولا تحلل حرامًا أو تحرم حلالًا، وأوضح مثالًا بهذه الشروط.. كرفض الزوج عمل زوجته، أو رفض الزوجة زواجه من سيدة أخرى، على أن تشمل بنود العقد، الآثار المترتبة على الإخلال بالشروط.