شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من الأماكن المزدحمة: فرصة لزيادة الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأماكن المزدحمة فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتابعت: على الجميع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، ونصحت المواطنين بالابتعاد عن بعضهم البعض مسافة لا تقل عن 1 متر، مع الاستمرار في ارتداء الكمامة وتطهير اليد بصفة مستمرة .

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 158963 حالة من ضمنهم 124605 حالة تم شفاؤها، و8747 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.