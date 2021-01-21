شكرا لقرائتكم خبر عن إخصائي تغذية: خفض الوزن 4 كيلوجرمات فقط يقضي على تكيس المبايض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد نبيل، خبير تغذية، إن هناك الكثير من الأمراض مرتبطة بمرض السمنة بداية من الضغط والسكر، وصولا إلى تكيس المبايض، مشيرًا إلى أن الحياة تختلف تمامًا عند خفض الوزن.

وتابع «نبيل»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن خفض الوزن 4 كيلو من الممكن ان يقضي على تكيس المبايض تمامًا وفقَا لاحدى الدراسات، مشيرًا إلى أن الحياة الصحية تؤدي إلى علاج الكثير من الأمراض.

ولفت إلى أن السمنة مثلها مثل التدخين تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، معقبًا: «كل ما بتاكل بتسلم نفسك للأمراض زي تصلب الشرايين، والكثير من الامراض الأخرى»