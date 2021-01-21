شكرا لقرائتكم خبر عن دير البراموس بوادي النطرون: احتفال عيد القديسين بدون شعب بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر دير البراموس أحد أديرة وادي النطرون بصحراء البحيرة، بياناً اليوم الخميس، أكد فيه أن احتفال الدير بعيد القديسين مكسيموس وديماديوس، سيكون مقتصرا على رهبان الدير فقط هذا العام بسبب تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الدير في بيانه برئاسة الأنبا ايسيذوروس، أسقف ورئيس الدير، أن الاحتفال الذي يقام يوم الاثنين 25 يناير الجارى، سيكون مقتصرا على الرهبان فقط من دون السماح بحضور الشعب أو حتى أسر الرهبان، نظرا للظروف الصحية التي تعانى منها البلاد حاليا بسبب الوباء.

يشار إلى أن أكثر من 6 أديرة أعلن عدم قبول أي زيارات للشعب وأسر الرهبان بسبب فيروس كورونا، وذلك لأجل غير مسمى.

وفى سياق متصل، استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكنردية وبطريرك الكرازة الرمقسية،الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للتهنئة بالأعياد المقدسة.

كما استقبل البابا الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا للتهنئة بالأعياد وبحث كيفية تدبير الخدمة في المنيا وأبوقرقاص والمنيا الجديدة شرق النيل.