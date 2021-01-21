شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية» تحبط أعمال بناء مخالف في «العامرة» و«العجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أحياء الإسكندرية المختلفة شن حملاتها المكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين بها.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة في كل أحياء المحافظة.

وفي هذا الصدد، شن حي العامرية أول، حملة مكبرة، اليوم الخميس، تمكنت من ️إيقاف أعمال بناء مخالف، بقرية بنجر السكر، والتحفظ على كمية من الاخشاب، وكذا ️فك شدة خشبية دور أرضى بقرية بنجر السكر، والتحفظ على خلاطة.

وقاد رئيس حى العجمي، حملة مكبرة، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة البيطاش، والتحفظ على ونش، وكذا ايقاف أعمال تشوين مواد بناء أمام نقطة الساحل، بمنطقة بيانكي والتحفظ على ونش، فضلا عن إزالة رمبات جراجات تعوق حركة السير بشارع السماليهي.

"أحياء الأسكندرية" تتصدى لأعمال البناء المخالف

"أحياء الأسكندرية" تتصدى لأعمال البناء المخالف

"أحياء الأسكندرية" تتصدى لأعمال البناء المخالف