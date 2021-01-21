شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الصم.. منتخب الإسكندرية للصم يتغلب على مطروح بثلاثية نظيفة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز منتخب الاسكندرية للصم، التابع لمديرية الشباب والرياضه في الاسكندرية، على منتخب مطروح بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة اليوم الخميس، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمقر نادي المنيا الرياضي والذي تستضيفه المحافظة خلال الفترة من 19 وحتى 25 يناير الجارى، بمشاركة منتخبات الإسكندرية، الغربية، مرسى مطروح، والمنيا.

وبهذا الفوز يصل منتخب الإسكندرية إلى النقطة الرابعة ويتصدر المجموعة مؤقتاً، فيما يتذيل منتخب مطروح المجموعة برصيد خالي من النقاط، ويتبقى مباراة المنيا والغربية لتحديد ترتيب المجموعة الثانية.

وجرى تم تقسيم الفرق الـ١٦ إلى ٤ مجموعات، ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة، وضمت المجموعة الثانية منتخبات المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات الشرقية، الدقهليه، المنوفية، الفيوم.

يذكر ان الفرق الـ١٦ التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالاسكندرية، بجانب ٨ فرق أخرى أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة