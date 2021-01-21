شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المنتدى الكشفي الإلكتروني الأول لجوالي وجوالات جامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «خطوة لنتعلم» أعلن الدكتور أحمد زكى حسين متولي، رئيس جامعة قناة السويس، انطلاق فاعليات المنتدي الكشفي الإلكتروني الأول لجوالي وجوالات جامعة قناة السويس وذلك خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يناير الجاري.

يأتي المنتدي بتنظيم إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر، مدير عام الإدارة، وابتسام سليم، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالتعاون مع اتحاد الطلاب برئاسة الطالب محمد إبراهيم والطالب عماد مؤنس، رئيس المنتدي، والطالب أسماء موسى، نائب رئيس المنتدى، والطالب إسلام سيد أحمد، مقرر المنتدى، عبر برنامج Microsoft Teams مع بث مباشرة لراديو جوالة للفعاليات التي تتم ولأول مرة أونلاين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.