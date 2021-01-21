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رفع 20 طن مخلفات وقمامة من قرية الضبعة وتوابعها في الإسماعيلية

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز ومدينة الإسماعيلية حملة نظافة عامة بنطاق القرية وتوابعها تنفيذًا لتعليمات العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بإشراف محسن سعداوي، سكرتير عام قرية الضبعة.

وبحسب بيان، الخميس، تم رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بحمولات وصلت حوالي 20 طن تقريبًا.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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