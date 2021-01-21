شكرا لقرائتكم خبر عن حالة اختناق في حريق شب بمحل أدوات منزلية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق شبّ الخميس، في محل أدوات منزلية، ما أسفر عن حالة اختناق.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بنشوب حريق في محل ادوات منزلية بشارع المدارس بمدينة أسوان.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث الذي تبين أنه نشب بأحد محلات الادوات المنزلية بشارع المدارس وأسفر الحريق عن حالة اختناق واحدة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.