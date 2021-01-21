شكرا لقرائتكم خبر عن «طب الإسكندرية» تحذر من «حب الملوك»: أقصر الطرق إلى الآخرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، من خطورة نبات حب الملوك، مؤكدة أنه أقصر الطرق المؤدية إلى الموت السريع، وأنه شديد السمية ويمثل خطورة بالغة على الإنسان.

وقالت «مها» في بيان، إن البعض يستخدم حب الملوك في التخسيس، إلا ان له أضرار كبيرة على الانسان، مشيرة إلى ان حب الملوك هو نبات يستخدم في التخسيس وعلاج الإمساك وآلام القولون وتخليص الأمعاء من البكتيريا.

وأوضحت أنه للأسف الشديد فان هذا النبات يسبب كوارث صحية منها القئ المستمر وإسهال شديد والشعور بالغثيان الشديد وخفقان في القلب وشعور بضيق الصدر والإعياء والدوار الشديد.

ولفتت إلى أنه عبارة عن عشبة طبية تنمو على شكل شجيرة صغيرة منتشرة بالصين، وبعض أجزاء آسيا وتجمع هذه البذور في الخريف وتجفف بالصيف ثم تطحن إلى بودرة، وتعتبر مسهل قوي جدا وتستخدم لعلاج ألم البطن والإمساك والتشنجات وتجمع السوائل، وحب الملوك من عائلة الفربيونيات، تعتبر بذوره شديدة السمية.

كما حذرت مما اسمته القاتل الصامت، وهو اول اكسيد الكربون،مشيرة إلى أنه نظرا لتزايد استخدام السخانات والمواقد الكهربائية في فصل الشتاء نهيب بالمواطنين التأكد من حالة السخانات والدفايات في المنازل وان تكون تعمل بكفاءة تامة والتأكد من عدم وجود أي تسريب من الاجهزة وان يتم عمل صيانة الاجهزة.