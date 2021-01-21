شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح قسم جديد لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتور منن عبدالمقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، القسم الجديد المخصص لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية، والذي يتضمن ٥٠ سرير جديد لتصل السعة الاستيعابية ل ١٣٣ مريض ادمان.

وبحسب بيان، الخميس، جرى الافتتاح بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية، وعمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

وقام الدكتور محمد زهدي، بتقديم عرض عن المستشفى والخدمات المقدمة بها، وخطة التوسع الجاري تنفيذها، وقامت الأمين العام بتقديم الدروع التذكارية للضيوف، ثم قامت الأمين العام بصحبة الضيوف بجولة في أقسام المستشفى، وافتتاح قسمين جديدين للمرضى النفسيين أحدهما للرجال وسعته 80 سريرًا مجانيًا، والأخر للسيدات وسعتة 80 سرير مجاني)، كما شهدوا مباراة كرة قدم خماسية بين المتعافين من الإدمان في إطار دعمهم، فيما حرص المتعافين على التقاط الصور التذكارية معهم.