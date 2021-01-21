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افتتاح قسم جديد لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية

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إبراهيم الطيب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتور منن عبدالمقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، القسم الجديد المخصص لعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية، والذي يتضمن ٥٠ سرير جديد لتصل السعة الاستيعابية ل ١٣٣ مريض ادمان.

وبحسب بيان، الخميس، جرى الافتتاح بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية، وعمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.

وقام الدكتور محمد زهدي، بتقديم عرض عن المستشفى والخدمات المقدمة بها، وخطة التوسع الجاري تنفيذها، وقامت الأمين العام بتقديم الدروع التذكارية للضيوف، ثم قامت الأمين العام بصحبة الضيوف بجولة في أقسام المستشفى، وافتتاح قسمين جديدين للمرضى النفسيين أحدهما للرجال وسعته 80 سريرًا مجانيًا، والأخر للسيدات وسعتة 80 سرير مجاني)، كما شهدوا مباراة كرة قدم خماسية بين المتعافين من الإدمان في إطار دعمهم، فيما حرص المتعافين على التقاط الصور التذكارية معهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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