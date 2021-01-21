شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج بطاقة التموين بدل التالف والفاقد ونقل الزوجة وإضافة المواليد إلكترونيًا (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبات استخراج البطاقات التموينية بدل التالف أو الفاقد الكترونيًا عبر موقع دعم مصر ويشترط لتقديم الطلب الكترونيًا أن يكون أحد أفراد الأسرة من المقيدين في البطاقة مسجل رقم التليفون المحمول الخاص به على موقع دعم مصر كما تستقبل الوزارة أيضًا طلبات نقل الزوجة من بطاقة أسرة والدها إلى بطاقة زوجها.

ويستطيع المواطنين تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر للمستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية والخبز وتستخدم الوزارة تلك الأرقام المسجلة في التواصل مع أصحاب البطاقات وارسال أى تعليمات جديدة لهم.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية علي إمكانية نقل الزوجة من بطاقة التموين الخاصة بأهلها إلى بطاقة التموين الخاصة بالزوج من خلال البوابة الرقمية وموقع دعم مصر، بشرط أن تكون مازالت تصرف المقرر التمويني في بطاقة أهلها

ويدخل عضو الأسرة المستفيد من منظومة الدعم على موقع دعم مصر من هنــــا ويختار قائمة «خدمات تموينية للمواطنين» وتظهر العديد من الاختيارات كما يلي:

سجل موبايلك ويتم الإختيار بين بطاقة تموين نشطة أو بطاقة إصدار جديد. بدل تالف وفاقد ويتم الاختيار بين تقديم بدل تالف وفاقد واستعلام بدل تالف وفاقد. نقل من محافظة إلى محافظة أخري. اصدار جديد ويتم الاختيار بين فصل اجتماعي اصدار جديد وبحث عن اصدار فصل اجتماعي. تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري. إعادة ارسال الرقم السري.

ويمكن الدخول ايضا على موقع مصر الرقمية من هــنـــــا واختيار التموين للمسجلين واختيار التموين واختيار من القائمة التالية:

إصدار بطاقة تموين جديدة (في حالة عمل بطاقة جديدة وضم الزوجة). إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين. إصدار بدل تالف لبطاقة تموين. تفعيل بطاقة تموين. فصل إجتماعي. ضم أفراد أسرتي (لإضافة المواليد الجدد والزوجة) نقل من محافظة إلي أخرى.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق شائعات ترددت عن حذف المواطنين من بطاقات التموين، مؤكدة أنه لن يتم حذف أى مواطن بسبب الدخل او المعاش، مشيرة إلى إصدار نحو 568 ألف بطاقة تموينية جديدة لصالح الأسر الأكثر احتياجاً، ويتم إضافة المواليد بحد اقصى 4أفراد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم اصدراها أو إضافات جديدة على البطاقات الحالية.