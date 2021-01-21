شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين «تمريض القناة» وهيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكى، بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ ديسمبر الماضى على اتفاقية التعاون المشترك بين كلية التمريض جامعة قناة السويس و هيئة قناة السويس.

وأشار الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الاتفاقية تهدف إلى عقد دورات تدريبية للتمريض داخل مستشفيات ومراكز هيئة قناة السويس.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة حريصه على التعاون الفعال والمثمر مع الهيئات والمؤسسات داخل إقليم القناة وسيناء مشيرا إلى أن الجامعة كبيت خبرة تضع على رأس أولويتها دورها المجتمعى خاصة فى مجال الصحة فى ظل التدابير الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض أن الكلية بصدد تقديم حزمة من الندوات فى مجال القيادة والتخطيط وتنظيم الوقت والذكاء الاصطناعى والوقاية من الأمراض المزمنه _مرض السكر وضغط الدم المرتفع - أمراض القلب - أمراض الكلى - إلتهاب الكبدى الوبائى)

وتابعت كذلك تقديم حزمة من الندوات فى مجال الوقاية من وباء كورونا المستجد (Covid 19) وورش العمل فى مجال الاسعافات الأولية والانعاش القلبى CPR بالإضافة إلى دورات تدريبية فى مجال جودة الرعاية الصحية وفى مجال الأمن والسلامة ونمط الحياة الصحى للعاملين بهيئة قناة السويس وكذلك حزمة من الدورات فى مجال المخاطر المهنية التى ووسائل التأهيل والسلامة والصحة المهنية مع تقديم ندوات عن الإقلاع عن التدخين والإدمان والأضرار السلبية لها.

هذا وأناب الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض لتوقيع الاتفاقية عن الجامعة كما وقع المهندس محمد السيد عبد القادر وكيل مدير إدارة الرئاسة مفوضا عن الفريق أسامة منير محمد ربيع رئيس هيئة قناة السويس.