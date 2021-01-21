شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 16 ألفًا و420 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 16420 طن بضائع و425 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 5145طن بضائع و(196) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (11275) طن بضائع و(229) شاحنة.

وبحسب بيان، شهد ميناء سفاجا مغادرة السفينة امل بينما استقبل الميناء ثلاث سفن وهى الحرية أمانة، امل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع مغادرة السفينة سينا بينما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة Iris Of Sea وعلى متنها 3300 طن ردة وتغادر السفينة Emad_Y وعلى متنها 5000 طن املاح وأتربة.