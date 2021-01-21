شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زيارة وزير السياحة إلى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر، تأجيل زيارة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمدينة الغردقة، والذي كان مقررًا لها السبت المقبل، وذلك لأجل غير مسمى.

وكان مقررًا خلال اللقاء مناقشة ملفات السياحة بالبحر الأحمر وعرض مشكلاتها وسياسة تسعير غرف الفنادق خلال المرحلة المقبلة، تزامنًا مع عودة الحركة من بعض الأسواق السياحية الوافدة لمدينة الغردقة.