شكرا لقرائتكم خبر عن «الغردقة» تستضيف الجولة الأخيرة من مناقشات المسار الدستوري الليبي فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر المشاركون من أعضاء مجلسي النواب الليبي والمجلس الاعلي للدولة في ليبيا مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي التي اقيمت بأحد المنتجعات السياحية برعاية البعثة الأممية لمدة ٣ أيام.

ومن المقرر استئناف الجولة الثالثة والاخيرة من المناقشات بمدينة الغردقة في الفترة من 9 إلى 11 من فبراير القادم، والتي ستُدعى لها المفوضية العليا للانتخابات؛ لبحث الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

كانت محافظة البحر الأحمر أعلنت نجاح الإجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا، الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وعقد في مدينة الغردقة.

وشهد الاحتماع اتفاق وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء.

أكد بيان لمحافظة البحر الأحمر أن وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين اعربوا أن اختيار مدينة الغردقة لعقد اجتماعاتهما، كان له أثراً كبيراً في ارتياحهم نفسياً، لأنها مدينة السحر والجمال، ولأنهم يعشقوها ويشعروا فيها براحة نفسية كبيرة.

ووجهوا الشكر لجمهورية مصر العربية، لحرص قيادتها السياسية على استقرار ليبيا وتوفير المناخ المناسب لعقد هذه الاجتماعات لما لمسوه من حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.