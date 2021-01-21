شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: زلزال بقوة 5 ريختر بجزيرة قبرص على بعد 430 كم شمال دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الخميس الموافق 21 يناير 2021 هزة أرضية بجزيرة قبرص وعلى بعد 430 كم شمال مدينة دمياط.

وقال القاضي، إن الهزة جاءت في الساعة 4 و27 دقيقة و5 ثوان مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بقوة 5 درجة على مقياس ريختر خط العرض: 35.03شمالا، وخط الطول: 33.51شرقا، والعمق50: كم .

وأكد رئيس المعهد على أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.