شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن آخر موعد للاشتراك بمسابقة ريادة الأعمال والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو)، بجامعة بنها، مد فترة التقدم للإشتراك بمسابقة ريادة الاعمال والابتكار (مجال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية) لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وهيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة ومنسوبيها من المبتكرين لمدة إسبوعين على أن تنتهي في 4 فبراير 2021.

وقال ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، الخميس، بخصوص كيفية المشاركة يتم ارسال مقترح للفكرة على الرابط المحدد على موقع الجامعة، على أن تستوفي الشروط المبدئية للمسابقة، وفي حالة قبول الفكرة مبدئيا يتم تحديد موعد للمقابلات وعرض الجدول المقترح للمسابقة ويتم مشاركة الفكرة المقبولة مبدئيا في معسكر الفكر الإبداعي لمدة أسبوع بغرض تنمية مهارات الفرق المشاركة للتفكير الإبداعي واساسيات تقييم المشاريع وتقييم نماذج العمل ويتم اعلان النتائج للفرق الفائزة.

أما الشروط العامة للمسابقة، فهى أن يتم المشاركة في المسابقة كفريق عمل مكون من 3 - 5 أفراد وأن تكون الفكرة المشارك بها ذو طابع ابتكاري ولها جدوي اقتصادية وتسويقية ويتم عمل دراسة سوق عن الفكرة المتقدم بها للمشروع كما يتم عمل نموذج عمل business model CANVAS للفكرة المشارك بها.

كما يجتاز أيضا الفريق المقابلات والاختبارات الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة للحدث وان يكون الفريق المشارك من منسوبي الجامعة.

وتشمل جوائز المسابقة عن اختيار أفضل ثلاث أفكار ابتكارية ذو قابليه اقتصادية للتنفيذ بدعم مالي 15 الف، 10 ألاف، 7.5 الف جنيه مصري للمراكز الأولى على التوالي، كما سيتم منح الفرق الثلاثة الفائزة فرصة الالتحاق بمعسكر ما قبل الاحتضان لتأهيلهم لبدء العمل بشركاتهم الناشئة بحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية.