شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تعلن استمرار ورش التدريب عبر «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، على استمرار تنفيذ ورش العمل والندوات التي تعقد اونلاين عن بعد داخل الجامعة.

وأضاف أن مثل هذه الورش تأتي ضمن خطة الجامعة للأنشطة الطلابية الموازية والتي يتم من خلالها التواصل مع الطلاب عن بعد.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الهدف من عقد هذه الورش هو أن تقدم كل كلية ورشة عمل تعرض خلالها معلومات علمية للطلاب على مستوى الجامعة على أن تتحدث كل كلية في مجالاتها العلمية ليستفاد الجميع من المادة العلمية والمعلومات التي تقدمها كل كلية.

مشيرا أن ورشة اليوم تنظمها كلية العلوم، تأتي هذه الورشة بعنوان: "التطبيقات المختلفة للتصوير الرادارى والفضائي والأرضي ".

ويحاضر فيها الدكتور أحمد جابر استاذ مساعد الاستشعار عن بعد بكلية العلوم بورسعيد و مدير وحدة المشروعات القومية لمجلس الوزراء