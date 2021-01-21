شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع عين القاهرة Cairo Eye باستثمارات 500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - وضع حجر الأساس وإعلان تفاصيل المشروع الترفيهي الأضخم في القاهرة

- أحمد متولى: المشروع يراعى الاعتبارات البيئية للحفاظ على هوية الزمالك

عقدت شركة هاواي للسياحة والاستثمار، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، مؤتمرًا صحفيًا بحديقة المسلة بالزمالك، للإعلان رسميا عن تدشين مشروع "عين القاهرة Cairo Eye” المقام في منطقة الزمالك وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الحكوميين وشركاء المشروع.

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال المؤتمر، أن مشروع "عين القاهرة" يحقق هدفا استراتيجيا للتنمية السياحية المستدامة، والتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر والجهود القائمة لتطوير محافظة القاهرة وذلك بالتوازي مع جهود الحكومة في مختلف القطاعات ورؤية مصر 2030؛ مؤكدا على تقديم محافظة القاهرة كافة أوجه الدعم والتعاون من أجل خروج المشروع بالوجه الذى يليق بالقاهرة التى يجرى إعدادها حاليا تمهيدا لانتقال كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الى العاصمة الإدارية الجديدة وجعل العاصمة وجهة سياحية تليق باسم مصر وعاصمتها العريقة.

قال أحمد متولي، رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار، أن المشروع يأتي تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 ، بما تشمله من خطة متكاملة للتنمية السياحية، وتطوير المجالات المختلفة بالتركيز على مجالات السياحة والاستثمار وذلك بالتعاون مع القطاعات المسئولة عن تلك الأنشطة بالدولة، على أن يتم الانتهاء من المشروع وتشغيله خلال عامين بحلول عام 2022، وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

أضاف متولي أن المشروع تبلغ استثماراته 500 مليون جنيه مصري، ويقام على مساحة اجمالية 20,000 متر مربع، ويستهدف ما يصل إلى 2.5 مليون زائر سنويًا، كما يفتح المشروع الباب امام توفير فرص عمل مباشرة يبلغ عددها 1,200 موظف وغير مباشرة حوالي 4,000 فرصة أخرى.

وعن كيفية الوصول الى المشروع، أكد متولي أن المشروع وضع دراسة مرورية دقيقة؛ لضمان السيولة المرورية بتلك المنطقة الحساسة بالزمالك، من خلال توفير وسائل مختلفة للوصول لمكان المشروع مثل خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي عين القاهرة وحافلات عين القاهرة للنقل الحر Hop On/Hop Off، بالإضافة الى تخصيص ساحة انتظار للسيارات لـ 500 سيارة فوق الأرض وعلى ارتفاع طابقين.

وفى عرضه لتفاصيل المشروع، أوضح متولي أن المشروع تم تصميمه مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية والحفاظ على هوية وكيان منطقة الزمالك، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على كافة الأشجار والنخيل في الحديقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها كإحدى أهم ركائز المشروع، فضلا على اعتماد مخطط المشروع بحيث يحقق زيادة في إجمالي المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15٪؜ لتصل إلى 7,000 متر مربع بدلا من 6,100 متر مربع حاليًا.

تضمن المؤتمر كافة تفاصيل المشروع الذي يعتبر أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية، والتي تقام على ارتفاع 120 متر، وتتيح لزائريها مشاهدة القاهرة لمسافة 50 كيلو متر ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها، من خلال 48 كابينة بسعة 8 زائرين لكل كابينة، بما يجعل العجلة تستوعب ما يقرب من 2,5 مليون زائر سنويًا، في خطة لتصبح العجلة وجهة سياحية ترفيهية متكاملة وتتيح تجربة ترفيهية فريدة من نوعها ومتكاملة في قلب القاهرة.

ويضم المشروع الذي سيتم تشغيله عام 2022، مجموعة كبيرة من الخدمات والمرافق التي تشمل متاجر تجزئة لمجموعة من العلامات التجارية العالمية، والمطاعم فاخرة، ومنطقة الترفيه والفعاليات، وموقف للقوارب.

وتعد الشركة القابضة هاواي، التي تأسست عام 1973، من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي وتضم مجموعة متنوعة من الشركات التي تعمل في صناعات مختلفة مثل التطوير العقاري والتشييد والاستثمار والسياحة والترفيه والصناعة. تعمل هاواي القابضة في مصر وألبانيا وكوسوفو ومونتينيجرو وتنزانيا وزامبيا مع رؤية للتوسع إقليمياً وعالمياً.