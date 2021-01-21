شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن صدور الجزء الرابع من كتاب "شرح الدرر السنية فى السيرة النبوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، إنه خدمة لسيرة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسنته العملية، صدر حديثًا الجزء الرابع من كتاب “شرح الدرر السنية في السيرة النبوية المشرفة” الذي يتناول جانبًا من أهم جوانب السيرة النبوية المشرفة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وذكر أولاده وأزوجه وأعمامه وعماته ومعاملته مع خدمه (صلى الله عليه وسلم) ، ومرضه (صلى الله عليه وسلم) ، ووفاته عليه الصلاة والسلام ، وبما يكشف عن كثير من الأبعاد الإنسانية في حياته (صلى الله عليه وسلم).

وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان، أن الكتاب بتحقيق منى شحاتة حسن الباحثة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ومراجعة الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وهو الجزء الرابع المتمم لهذا الكتاب الذي يعد من عيون الكتب في السيرة النبوية المشرفة.



