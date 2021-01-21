شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "العليا للفيروسات": انكسار الموجة الثانية لفيروس كورونا آخر يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن هناك استعداد من وزارة الصحة لتجهيز أماكن لقاحات فيروس كورونا، مضيفة أن مصر تلقت دفعه أولى والثانية في الطريق من لقاحات كورونا الصيني.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة dmc، مساء اليوم الخميس، أن مؤشر فيروس كورونا لأعداد الإصابات بدأ فى الانخفاض، والمتوقع أن تنكسر المواجه الثانية لكورونا فى أخر شهر يناير الحالي.

وحذرت عضو لجنة للفيروسات، المواطنين من عدم التزاحم والتباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة، ويجب ارتداء الكمامة، ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أهم الطرق للحفاظ على الصحة.

وكانت الدكتورة وجيدة أنور قالت إنه لا بد من الحذر الشديد والمتابعة لتحورات فيروس كورونا والذى يحتاج دراسات وفحص مستمر، مضيفة: "لا أستطيع أن أقول أن هناك تحور لفيروس كورونا في مصر إلا لو فيه دلائل معملية أن هناك تحور للفيروس".

وأشارت، أن حالات الوفاة السريعة بكورونا مرتبطة بالإصابة بالأمراض المزمنة، موضحة أن هناك اتفاقيات دولية للتوزيع العادل لقاحات كورونا.