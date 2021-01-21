شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الانتهاء من تأهيل 789 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، أن ما تم تأهيله فى مشروع تبطين الترع بلغ اليوم 789 كيلو متر، فيما يبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل بلغت 5605 كيلو متر فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تأهيل 9 كيلو متر ترع اليوم.

أضاف السعدى أن الادارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.

أوضح السعدى أن تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .

يشار إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الإستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الإستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.

وتبلغ تكلفة كيلو التبطين إلى حوالى 3 ملايين جنيه، و النوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع اخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.