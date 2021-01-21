شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 208 رحلات اليوم لنقل أكثر من 26 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، على مدار 24 ساعة 208 رحلات جوية إلى عدة وجهات ينقل خلالها حوالى 26529 ألف راكب ما بين سفر ووصول.

وقال مصادر، إن المطار سيستقبل اليوم 105 رحلات على متنهم 9955 راكبا، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 101 رحلة على متنهم حوالى 16574 راكبا.

وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل تورنتو، نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت أمستردام، موسكو، أثينا، روما، ميلانو، البحرين، جوهانسبرج، أسطنبول، أكرا، جدة، المدينة مسقط، إنجمينا، أديس أبابا، دمشق، الدار البيضاء، نيروبى، لاجوس، عنتيبى، بغداد، بيروت عنتيبى، دبى، الشارقة، أبوظبى، الخرطوم، وعدن.

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو أمستردام، فيينا، دبى، البحرين، أبوظبى، إسطنبول، أديس أبابا، أثينا، لاجوس، أكرا، دبى الشارقة، سيئون، بيروت، أبوظبى، عدن، الخرطوم، وبيروت.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط وإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCRمعه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.