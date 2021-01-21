شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..وزير التعليم: إعلان تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات الأحد 14 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. موقع دعم مصر يواصل استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد إلكترونيا وزير التعليم: إعلان تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات الأحد 14 فبراير الصحة: 78.3% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية الصحة تحذر من الأماكن المزدحمة: فرصة لزيادة الإصابة بفيروس كورونا الصحة: لم يتم تطعيم أيا من الفرق الطبية بلقاح كورونا حتى الآن التموين تفعل خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجارى.. صور غدا.. شبورة بكافة الأنحاء وطقس معتدل على القاهرة و درجة الحرارة الصغرى 9 النقل تناشد الركاب ارتداء الكمامة بمحطات المترو والسكة الحديد وتحذر من الغرامة الصحة تعلن دخول 10 محافظات مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى الرى تشن حملات فى المحافظات لإزالة 21 حالة تعدى على النيل والترع مديريات التضامن تستعد لتلقى طلبات الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها مع اللائحة التنفيذية التموين تعلن بدء التسجيل فى خدمة الحجز الإلكترونى للسجل التجارى التضامن توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بـ6 ملايين يورو لـ"دعم الاستجابة لكوفيد 19" وزيرتا البيئة والهجرة تطلقان حملة "صفط تراب.. البداية" الطريق لقرى متوافقة بيئيا وزير القوى العاملة: المديريات بالمحافظات ملتزمة بتنفيذ سياسات تنمية الموارد البشرية وزير التنمية المحلية: تطوير مهارات العاملين بالمحليات يأتى على رأس أولوياتنا وزارة الزراعة ومحافظة الوادى الجديد تفعلان مبادرة لزراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعى