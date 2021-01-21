شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يقرر وقف خطيب بقنا عن العمل لحين انتهاء التحقيق فى مخالفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف قنا وعرض رئيس القطاع الديني قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيقاف أيمن محمد مصطفى إمام وخطيب بأوقاف قنا عن العمل مع إحالته للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليه من مخالفات.

من ناحية أخرى، كان قد عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديرى المناطق بها على مستوى الجمهورية يوم المقبل، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر، وأشارت الوزارة إلى إن ذلك يأتى فى إطار متابعة وتحفيز سير العمل بهيئة الأوقاف المصرية وتعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية واستيداء جميع حقوقها.

وينص القانون رقم 209 لسنة 2020، والصادر بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغـرض الذى قـامت من أجله، وله على الأخص رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة، ووضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة.