شكرا لقرائتكم خبر عن واعظات الأوقاف يتحدثن لـ الخليج 365 عن مهمتهن التنويرية قبل أيام من السفر للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت صالة تحرير ”الخليج 365”، اليوم، الخميس، مجموعة من واعظات وزارة الأوقاف "متطوعات"، حيث تم تنظيم ندوة لهن، تحدثن خلالها عن مراحل تأهيلهن ليصبحن واعظات بوزارة الأوقاف، بالإضافة للحديث عن أهم التحديات التى واجهتهن، كما كشفن أبرز العلوم التى درسنها والدورات التدريبية التى شاركن فيها، وبرنامج زيارتهن إلى السودان نهاية الشهر الجارى.

وعقب انتهاء الندوة تجولت مجموعة الواعظات فى صالة تحرير الخليج 365، للتعرف على ماكينة العمل داخل المؤسسة، حيث رحب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير الخليج 365، بهن مبدياً سعادته البالغة بدورهن معلنا كل الدعم لهن فى مسيرتهن الدعوية.

وضمت مجموعة الواعظات الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم - واعظة متميزة بالقاهرة، والواعظة دينا محمد حسن جدامي واعظة متميزة بالقاهرة، والواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، واعظة متميزة بالقاهرة، والواعظة المهندسة مرفت عزت واعظة متميزة بالقاهرة، والواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف، واعظة متميزة بالقاهرة.



الاستاذ عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى يرحب الواعظات



الزميل لؤى على بصحبة واعظات الاوقاف داخل صالة تحرير الخليج 365



الزميل محمد أحمد طنطاوى رئيس قسم الاخبار وواعظات الاوقاف



الواعظة مرفت عزت محمد عثمان-واعظة متميزة بالقاهرة خلال حديثها بندوة الخليج 365



الواعظة مرفت عزت محمد عثمان-واعظة متميزة بالقاهرة



الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم



الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم-واعظة متميزة بالقاهرة



الواعظة وفاء عبد السلام خلال حديثها بالندوة



جانب من ندوة واعظات وزارة الأوقاف



خالد صلاح وواعظات وزارة الاوقاف



صورة تذكارية لواعظات الاوقاف بحضور خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365



صورة تذكارية لواعظات الاوقاف بقيادات التحرير



صورة تذكارية لواعظات وزارة الاوقاف



ندوة واعظات وزارة الاوقاف باليوم السابع



واعظات الاوقاف بجولة داخل استديو الخليج 365



واعظات الاوقاف بصحبة الزميلة إحسان السيد رئيس قسم السياسة



واعظات الاوقاف بصحبة الزميلين لؤى على و على عبد الرحمن



واعظات الاوقاف فى ضيافة الخليج 365



واعظات الاوقاف



واعظات وزارة الاوقاف بصالة تحرير الخليج 365 بصحبة خالد صلاح رئيس التحرير