شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتحول عربيتك للغاز.. اعرف أهم مميزات استخدامه.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من المميزات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات حيث يعد بديلا نظيفا وآمنا واقتصاديا، وفيما يلى أهم مميزات استخدام الغاز كوقود للسيارات والمركبات..

من المعروف أن السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى كبديل لوقود السيارات توفر لأصحابها أكثر من 60% من قيمة الطاقة وتعمل على زيادة العائد الاقتصادى ككل.

يعتبر الغاز الطبيعى بديلا نظيفا وآمنا للبيئة لأنه خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية وغير سام، وهو أخف من الهواء أى عند حدوث أى تسريب لا قدر الله يتصاعد لأعلى ولا يسبب أى مشكلات فنية بالسيارة.

ويكون احتمال الاشتعال ضئيل جدا، كما أن منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز لأنه عند إيقاف السيارة التى تعمل بالغاز الطبيعى فإنها تتحمل الضغوط العالية والصدمات لأنها مصممة طبقا لأحدث الاشتراطات العالمية.

وتتوافر خدمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بديلا للوقود لكل أنواع السيارات الجديدة ولا يشترط موديل معين.