شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين تفجيرين إرهابيين فى بغداد ويدعو لتغليب المصلحة العليا للعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس؛ ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء.
وجدد الأزهر تأكيده على أن هذه الأعمال الإرهابية البغيضة تتنافى وتعاليم الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية، وتستدعي تكاتف كل الفصائل والقوى العراقية على اختلاف مكوناتها وطوائفها؛ لدرء خطر هذا الإرهاب اللعين، وتغليب المصلحة العليا للعراق.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساه للشَّعب العراقي الشقيق في ضحايا هذه العمليات الإرهابية البغيضة، سائلًا الله تعالى أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأنْ يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
أعلنت الشرطة العراقية ومصادر طبية اليوم الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين فى سوق وسط بغداد، ووصلت حصيلة الضحايا إلى 28 قتيلا وعدد كبير من المصابين.
وقالت مصادر الشرطة، إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.
واعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة فى العراق إن ما حدث فى بغداد: "اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران وسط العاصمة".