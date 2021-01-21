شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 47 عقارا من السيدة عائشة.. ماذا حدث فى الميدان؟! فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رصد ”الخليج 365” ما يحدث بميدان السيدة عائشة، بحى الخليفة جنوب القاهرة، وذلك بعد إزالة 47 عقارا بمحيط مسجد المسبح، معظمها كانت آيلة للسقوط، وتستوجب تدخل عاجل من الدولة لإنقاذ سكان تلك العقارات.

ومن المقرر أن يتم الاستفادة بالمساحات التى تم تفريغها لتوسعة الميدان وكذلك توسعة كوبرى السيدة عائشة، وحل الأزمات المرورية بالميدان وكذلك العيوب الفنية الكائنة بكوبرى السيدة عائشة والتى تتسبب فى الكثير من الحوادث، ونظرا للتكدس فى الميدان كان لا بد من إزالة عدد من العقارات الآيلة للسقوط والتى تقع بمحيط مسجد المسبح الكائن بالميدان.

وتقع العقارات التى تم إزالتها ما بين مسجد المسبح المطل على ميدان السيدة عائشة، وقرافة سيدى جلال الدين، وهما من الآثار الإسلامية، وتم نقل 112 أسرة مستحقة إلى وحدات بديلة لحى الأسمرات، كما سيتم تعويض ملاك العقارات التى تم نزع ملكيتها، وتمت إزالتها.

وشكلت محافظة القاهرة لجان لمعاينة المنطقة التى تمت إزالتها، لتقدير قيمة متر الأرض بالمنطقة لتعويض ملاك الأراضى ماديا بعد تسكين الأسر بوحدات بديلة بالأسمرات، كما تم تعويض أصحاب المحال وعددهم 20 محلا بسوق التونسى الجديد.