شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يعلن افتتاح نادى الصحفيين بعد تطويره يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة رئيس نادى الصحفيين والأمين العام لنقابة الصحفيين، أن العمل يسير على قدم وساق داخل مقر النادى بشارع البحر الأعظم بالجيزة، والذى يعاد تطويره، بتكلفة تصل إلى عشرة ملايين جنيه، موجها الشكر للمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف محمد شبانه في بيان له، أنه فى ظل كل مسئولياته ونشاطه بمختلف المجالات، فإنه يتابع عن كثب التطوير الذى يتم بنادى الصحفيين لخدمة ألاف الزملاء الصحفيين وعائلاتهم ، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يتابع معه بصفة دائمة خطوات التطوير، وهو أكثر حرصا من أى أحد على رفع شأن النادى، بما يليق بالمجتمع الصحفى .

وأشار محمد شبانه، إلى أن المصنع الذى اسندت إليه الوزارة مهام التطوير يعمل حاليا ليلا ونهارا لتسليم النادى فى شهر يونيو المقبل، حيث سيتم افتتاحه بعد ذلك لخدمة جميع الزملاء، مشيدا بمجلس إدارة النادي، موضحا أن هذا المجلس يعمل فى ظروف قاسية، خاصة وأن غلق النادى للتطويرأوقف كل إيراداته، إلا أن المجلس طوال الوقت يعمل على إيجاد الحلول دون المساس بالموظفين.