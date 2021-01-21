شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشن حملات فى المحافظات لإزالة 21 حالة تعدى على النيل والترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مصلحة الرى ممثلة فى قطاعى تطوير و حماية نهر النيل، والرى، حملات بمحافظات الجمهورية ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على أملاك الري والنيل، حيث تم تنفيذ 21 قرارا منهم 15 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للرى، و 5 قرارات بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل.

وتواصل وزارة الرى بمختلف أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الإختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناكالي النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجه.