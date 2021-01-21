شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع أسعار النحاس على المدى الطويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر موقع «مايننج دوت كوم» أن أسعار النحاس تحولت إلى الأعلى مرة أخرى الأربعاء على أمل أن يؤدي برنامج التحفيز في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على المعدن، الذي يعاني بالفعل من نقص في المعروض وسط ازدهار المصانع الآسيوية وحركة البناء هناك والاضطرابات في أكبر البلدان المنتجة.

واضاف انه في سوق Comex، تقدمت عقود النحاس للتسليم في مارس بنسبة 0.8 ٪ ليصل إلى 3.66 دولارًا للرطل (8078 دولارًا للطن) في نيويورك، وهو ليس بعيدًا عن أعلى مستوياته في ثماني سنوات والتي سجلها في الأسبوع الأول من العام الجديد. واشار إلى ان

وكالة موديز توقعت أن الأسعار ستتراجع عن المستويات المرتفعة لشهر يناير خلال 2021-22 مع عودة العرض إلى طبيعته حتى عام 2021، ولا سيما في البلدان المنتجة الكبيرة مثل تشيلي وبيرو، اللتين تشكلان معًا حوالي 40٪ من إنتاج النحاس العالمي ،و

سيظل السوق مشدودًا خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مع تأجيل الإمدادات الجديدة لأن الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل في العام الماضي دفعت منتجي النحاس إلى تعليق المشاريع قيد التنفيذ.

واختتم الموقع بأن النشاط الصناعي والاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي في البلدان المتقدمة التي تستخدم النحاس بشكل كبير، مثل اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ستدعم الأسعار أيضًا على المدى الطويل اضافة إلى أن أساسيات الطلب طويلة الأجل إيجابية، بناءً على استثمارات البنية التحتية والتحول التدريجي المستمر نحو السيارات الكهربائية.