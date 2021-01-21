شكرا لقرائتكم خبر عن تمريض المنوفية تتابع تطبيق مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم العالي بالتعاون مع الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيناس قاسم عميد كلية التمريض جامعة المنوفية ووفد من كلية التمريض بزيارة لمديرية الصحة بالمنوفية .وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجهتين ومتابعة تطبيق مشروع الإتحاد الأوروبى لتطوير التعليم العالى بعنوان برامج جديدة للطب والتمريض في تخصص أمراض الكبد والبنكرياس والجهاز المراري ونقل الكبد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث أن هذا المشروع تطبقه ثلاث جامعات من مصر وهم جامعة المنوفية وأسيوط والاسكندريه وعدة جامعات من أوربا مثل إيطاليا ورومانيا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين مديرية الصحة وكلية التمريض في المرحلة القادمة لإتاحة الفرصة أمام التمريض للحصول على درجة الدبلومة والماجستير والدكتوراه لتفعيل خطط التطوير العلمي المستمر لفئة التمريض بصحة المنوفية.