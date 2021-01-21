شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات مالية ومواد غذائية للأسر المتضررة من خط سكة حديد «كفر داود – السادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية لعدد من الأسر المتضررة من وقوع منازلهم في مسار إنشاء خط السكة الحديدية «كفر داود – السادات».

كما أمر بصرف كراتين مواد غذائية وبطاطين وشدد على رئيس الوحدة المحلية بالوقوف معهم لتدبير احتياجاتهم، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لهم والوقوف بجانبهم من أجل توفير حياة كريمة وآمنة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال استقباله لهم في مكتبه صباح اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه الشديد على مقابلتهم لسماعهم وبحث مطالبهم والوقوف بجانبهم موضحا أن مشروع إحياء خط السكة الحديدية «كفر داود – السادات» مشروع قومي وذو منفعة عامة في إطار توجيهات القيادة السياسية لربط المدينة بشبكة من الخطوط الحديدية للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ستعود بالنفع العام على جموع المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد قد تفقد بدء تنفيذ أعمال المشروع القومي بطول 34،5ك وذلك بعد توقف دام لسنوات طويلة عقب أحداث ثورة يناير.