شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميو جنوب السودان يوجهون الشكر للرئيس السيسي.. وهيكل يشهد تخريج الدورة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، حفل تخريج إعلاميى جنوب السودان، اليوم، في الدورة المخصصة التي نظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، في الفترة من 27 ديسمبر حتى 21 يناير، وضمت نحو 17 متدربًا.

أعرب «غاندى عيسى» المتحدث باسم المتدربين المشاركين في الدورة، عن امتنانه لكل من أسهم في إنجاح الدورة، وحسن استقبالهم في ظل جائحة كورونا.

وأضاف «غاندى»: «اكتسبنا من هذه الدورة مهارات في مجالات الإعلام المختلفة على يد أساتذة أكفاء، ولم تقتصر الدورة على المحاضرات بل شملت جانب الترفيه أيضًا، حيث زيارة المعالم السياحية بمصر كالأهرامات والمتحف والعاصمة الإدارية الجديدة، وبعض المرافق الحكومية؛ ما يدل على اهتمام مصر برفع كفاءة الإعلاميين من جنوب السودان».

ووجه «مايكل متيانج» مستشار الثقافة والتعليم بسفارة جنوب السودان، الذي حضر نيابةً عن السفير، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى ووزارة الدولة للإعلام على اهتمام مصر بجنوب السودان، والحرص على تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات الإعلامية مع الأشقاء الأفارقة.

ومن جانبه، لفت السفير ياسر عاطف، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الوافدين والتدريب والتعاون الفنى، إلى أهمية وسائل الإعلام، مُهيبًا بالمتدربين تحرى الدقة خصوصًا فيما يتعلق بأوضاع الجاليتين لمنع الوقيعة بينهما.

وأعرب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن سعادته بوجوده في تخريج أول دورة مخصصة للإعلاميين من جنوب السودان بالوزارة المصرية.

وأوضح «هيكل» أن هذه الدورة عُقدت بعد اتفاق خاص بينه وبين «مايكل ماكواى» وزير إعلام جنوب السودان؛ بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، لرؤيته أن الجانب الشعبى المتمثل في الثقافة والإعلام يلعب دورًا كبيرًا ومحوريًّا في تعزيز العلاقات، خصوصًا في الفترات الأخيرة التي شهدت سطوة وسائل التواصل الاجتماعى وظهور العديد من مصادر الأخبار غير الرسمية، ما ساعد على نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومن ثم كان دور الوزارة إطلاق مثل هذه الدورات لتدريب الشباب على فرز المعلومات وكيفية التحقق من دقتها، لمنع تأثير الشائعات في العلاقات بين البلدين.

وفى ختام كلمته، أكد «هيكل» أن الرئيس السيسى أمر بتكرار هذه الدورة سنويًّا، وأنه مهتم جدا بتطوير العلاقات بين البلدين، ومنها مجال الإعلام.

وأشار «هيكل» إلى أنه سيتصل خلال الأيام القادمة بـ«مايكل ماكواى» وزير الإعلام بجنوب السودان، لتنسيق عقد الدورات سنويًّا في القاهرة، وتجديد حرص مصر على تقوية الروابط الإعلامية مع جنوب السودان.