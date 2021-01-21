شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تقصي ميداني لمتابعة حالات المخالطين لمواجهة فيروس كورونا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت حملة من التقصي الميداني، ومتابعة المخالطين إلى إحدى المناطق السكنية بالمحاميد قبلي لإدارة أرمنت، وذلك بعد تلاحظ إصابة عدد من المخالطين.

وقامت اللجنة بتوزيع العلاج اللازم ممن ظهرت عليهم الأعراض وإعطاء التعليمات والتوجيهات اللازمة لكل الأفراد بتنفيذ جميع تعليمات العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي.

وتوجهت الحملة بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة بالأقصر دكتور طاهر أيوب، والتي ضمت كل من دكتور أحمد أبوالعطا، مدير إدارة الترصد بالمديرية، دكتور محمد عبدالحافظ، مدير إدارة أرمنت الصحية، ودكتور على عبدالباسط، مدير وقائي إدارة أرمنت، محمد النجار، مراقب أول المديرية، يونس أحمد، مراقب أول إدارة أرمنت، عثمان على، مراقبة إدارة أرمنت.