شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 174 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات وغلق 92 منشأة مخالفة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير (174) محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وغلق (92) منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، مشيرا إلى أنه تم غلق 23 محل تجاري و2 ورشه و12كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 19 سرادق فرح وعزاء وفض 26 سوق بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 10 مراكز تعليمية (سناتر) بنطاق الوحدات المحلية.

أكد محافظ المنوفية على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية، مع الإلتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، يأتى هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بهدف المحافظة على صحة وسلامة وأمن المواطنين.