شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ5 حالات تعد على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية بناحية أشمون، أحدهم بقرية سمادون على مساحة 135 مترًا عبارة عن طوب أبيض وأسمنت، والأخرى بشنشور بمساحة 100 متر عبارة عن طوب أبيض وأحمر وطين، بالإضافة إلى إزالة فورية لحالة تعدي بناحية الدراجيل بالشهداء بمساحة إجمالية 122 مترًا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم تنفيذ ازالة فورية لحالة تعدى بناحية ميت خلف بشبين الكوم بمساحة 150 متر عبارة عن طوب بلوك، فضلا عن إزالة في المهد لحالة تعدى بقرية الشهيد فكرى ببركة السبع على مساحة 8 أمتار على هيئة مقبرة بالطوب الأبيض وأسمنت،، هذا وأكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضي الزراعية بدوام المتابعة لرصد أي حالة تعدى على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتعدين.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا على أنه لا تهاون في حق الدولة.